Twee werelden....

Kan me nog wel herinneren, 's ochtends van 6 tot 12 asperges steken... 6 uur echt bikkelen voor de baas, met een dik kwartier thee en zelf meegebrachte boterhammen ergens middenin... En dan vanaf 10 uur was het al heet en bij thuiskomst in een koud bad om af te koelen. Maar wel weer Hfl75,- in the pocket..