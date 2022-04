Zo. Dat was even geleden. De laatste keer dat het Nederlands Elftal meedeed aan een groot voetbaltoernooi was in 2021 zijn we vergeten, maar dankzij een magistrale overwinning op de Noren doet "Ons Oranje" (ergere cringe dan 'Alle Duitsers zijn homooo', red.) mee aan de eindronde in Qatar. Wij hebben ons de laatste tijd een beetje in Qatar verdiept, en zijn erachter gekomen dat Qatar volgens Ronald de Boer een geweldig land is. Wist u bijvoorbeeld dat Ronald de Boer in Qatar heeft gewoond? Wist u dat Ronald de Boer niet in de gevangenis in Qatar gegooid omdat hij homo is, Ronald de Boer niet het land is uitgezet omdat hij ongetrouwd zwanger raakte en Ronald de Boer ook niet aan de uitputting bezweken is omdat hij 90 uur in de week moest bouwen aan voetbalstadion? Nee hè. Daar hoort Ronald de Boer nooit wat over in de media, ook heeft Amnesty International geeneens een rapport over het leven van Ronald de Boer in Qatar geschreven en bovendien heeft Ronald de Boer in de halve finale van het WK 1998 een penalty gemist dus waar hebben we het over. Oh ja, we hebben het over de loting voor het WK 2022, waarvan de uitzending NU HIER LIVE te zien is. Nederland zit in pot 2 en dat voelt op de een of andere manier heel erg passend omdat wij al jaren het idee hebben dat we in pot 2 van het leven zitten. Op papier de zwaarste loting is Brazilië, Servië en Kameroen, maar Servië en Kameroen kunnen er geen klote van dus laat maar komen die poule.