H. de Jonge schreef: "Ik sta al jaren op GeenStijl en kan het iedereen aanraden. Niets zo fijn als 's ochtends uit mijn bed te stappen, mijn laptop open te klappen en mijn eigen hoofd te zien. Bedankt voor uw stem! Vijf sterren!"

M. Gelauff schreef: "Driemaal daags GeenStijl checken is een essentieel medicijn tegen het virus van de mainstream media. En Mosterd is een keer in Afrika geweest, dus die divibokaal is meer dan verdiend. Vijf sterren."

R. Jetten schreef: "Ik kom dagelijks op GeenStijl en waardeer het dat de website is gemaakt van gerecycled internet. Wel zo goed voor het digitale milieu! Vier sterren."

F. van Jole schreef: "Dat roze blog vormt al jaren de vaste kern van mijn actualiteitendieet. Het heeft mijn wereldbeeld echt verbreed en ik kan wel stellen dat ik een beter mens ben geworden door ze dagelijks te lezen. Een aanrader voor iedereen die met zichzelf in de knoop zit. Vijf sterren!"

D. Kroes schreef: "GeenStijl ontdekken is jezelf ontdekken. Het was voor mij echt een spirituele geboorte die me naar een hoger niveau heeft getild. Was ik maar eerder lid geworden. Één ster."

T. Baudet schreef: "Wat een vreselijke kartelstutters. Die roze rakkers zijn weerloos gezwicht voor het grote geld van Soros en het WEF om het Great Reset-narratief te pushen. Wake up people! Vijf sterren!"

M. Rutte schreef: "Het is fijn om te weten dat altijd iemand me in de gaten houdt. Zonder GeenStijl zou ik me nog eenzamer voelen dan ik me al doe. Drie sterren."

V. Poetin schreef: "Lekker bezig kameraden. Ga zo door! Vijf hamers en een sikkel!"

Dopinder schreef: "Krijg ik nog betaald voor die recensies of hoe zit dat? GeenSter!"

U leest het: iedereen is lyrisch over GeenStijl nu het nog kan.