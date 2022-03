Even gewoon sec. Het lichaam van Nederlands-Italiaanse stripper en pornoster Charlotte Angie - in het echt heette ze Carol Maltesi (26) - werd vorige week zondag in 15 delen verpakt in vuilniszakken langs een rotshelling te Borno gevonden door een wandelaar. De schouwarts wist haar te identificeren aan de hand van haar tatoeages. Haar buurman en ex-partner, David Fontana (43, foto), heeft de moord en verminking die afgelopen januari plaatsvond, bekend.

"Hij zou haar tijdens een ruzie op haar hoofd hebben geslagen, waarbij ze overleed. In een poging het delict te verbergen, sneed Davide Fontana het lichaam van de vrouw in vijftien stukken en verstopte hij de lichaamsdelen in vier zwarte vuilniszakken in de vriezer van haar huis. Tot vorig weekend, toen hij besloot de zakken te dumpen en ze van een helling gooide in Borno, niet ver van de noord-Italiaanse stad Brescia, waar een oplettende wandelaar op de bewuste zondagmorgen de lugubere ontdekking deed. Uit een van de vuilniszakken stak een vrouwenhand; hoewel vuil, was de hand goed verzorgd. Vooral de lange lila nagels met glitters waren de wandelaar opgevallen."

Fontana meldde zich destijds zelf op het bureau om de vermissing aan te kaarten, maar na een veelheid aan tegenstrijdigheden in zijn verhaal werd hij zelf als verdachte behandeld. Afgelopen nacht bekende hij de moord.

Say [of google] her name.