Okay we schrijven bevrijden, maar dan bedoelen we dus dat ze de 150.000 overgebleven burgers van Marioepol gaan bevrijden door ze te evacueren, en niet door de stad van de Russen te ontzetten, waarvan akte. Maar toch, ga er maar aan staan. Gelukkig is het Turkse leger de op een na grootste NAVO-legermacht en heeft het Franse leger de beste en meest ervaren expeditionary force van Europa - ze leidden in Mali en hadden troepen in Tsjaad, Niger, Burkina Faso and Mauritania. Dat schept verwachtingen, alsook moeilijkheden met en voor Poetin. Immers, wat nu als er tijdens die evacuatie Frans en Turks NAVO-personeel omkomt door Russische vuur?

"French President Emmanuel Macron on Friday said France would spearhead an “exceptional humanitarian operation” alongside Turkey and Greece to evacuate the Ukrainian city of Mariupol. (...) “We are going to launch a humanitarian operation in conjunction with Turkey and Greece to evacuate all those who wish to leave Mariupol,” Macron told reporters (...). The French leader also said he would discuss the Mariupol operation with Russian President Vladimir Putin “within 48 to 72 hours.”"

Geen speciale militaire operatie, maar een uitzonderlijke humanitaire operatie!

