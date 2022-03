Lang verhaal kort. Fortuyn was de eerste politieke moord in Nederland na de jaren '40 van de vorige eeuw. Verloor het Westen zijn onschuld op 9/11, verloor NL het op 6/9. En alles wat daarna kwam (het vrijleven van die Volkert) het is een grote gore smerige schandvlek in het naoorlogse, oh zo tolerante, verlichte NL. The day the music died... …

So bye-bye, Miss American Pie

Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry

And them good old boys were drinkin' whiskey and rye

Singin' "This'll be the day that I die

This'll be the day that I die"