Nergens in dit heelal heb ik een vaste woonplaats

Schreef hij op zijn hoed van cypressen. De dood nam zijn hoed af,

Dat hoort zo. De zin is gebleven.

Alleen in zijn gedichten kon hij wonen.

Nog even en je ziet de kersebloesems in Yoshino.

Zet je sandalen maar onder de boom, leg je penselen te rusten.

Berg je stok in je hoed, vervaardig het water in regels.

Het licht is van jou, de nacht ook.

Nog even, cypressehoed, en ook jij zult ze zien,

De sneeuw van Yoshino, de ijsmuts van Sado,

Het eiland dat scheepgaat naar Sorën over grafstenen golven.

Prettig weekend. En be nice.