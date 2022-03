En is dat voor iedereen die meedoet of maar voor 1 fictieve alleenstaande moeder.

En is dat altijd gegarandeerd? Of is het flexibel en 99.99% uiteindelijk ver ver onder het minimumloon of helemaal niets.

En moet je een duur waardeloos 'cursusboek' kopen als pdf?

En is het affiliate marketing?

En is het een buitenlands bedrijf?

En zodat je juridisch geen poot hebt om op te staan?

Kost het je zeer waarschijnlijk geld en tijd?

En als je niets oplevert, verkopen ze dan je gegevens en bestaat kans op identiteitsfraude?

It's all bullshit folks, and it's bad for ya.