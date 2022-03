Goedemiddag en heeft u al gedoneerd aan Giro 555 en zo nee waarom niet bent u soms voor Poetin. Heel Nederland geeft vandaag aan het goede doel en daar willen we niet cynisch over... Ja maar kom op zeg. Staat daar zo'n vrolijk rechtse joker van WNL een beetje Goedemorgen Nederlands te doen met een vraag waarop je het antwoord gewoon zelf kunt googelen. Natuurlijk is het niet 'uniek' dat er nu al 22 miljoen is opgehaald voor Oekraïne, het is heus niet de eerste keer dat Giro 555 wordt opengesteld omdat er ergens iets ergs is gebeurd en het is ook heus niet de eerste keer dat mensen daar geld naar overmaken. Sowieso, waarom moet alles eigenlijk altijd overal maar weer 'uniek' zijn? De meeste dingen zijn niet uniek, de meeste mensen zijn niet uniek, de meeste Instagram-poses zijn niet uniek en de observatie dat we gek worden van al die unieke dingen is ook al niet uniek. Flikker toch op met je 'uniek'. Weet u wat uniek zou zijn? Wendy van Dijk aan de Oekraïense grens. Maar dat mocht dan weer opeens niet omdat het kwetsend was voor mensen die last hebben van correspondentitis of zoiets. Enfin. Het antwoord op de vraag "Is dat eigenlijk uniek al? Zo vroeg zo'n bedrag?" is gewoon "NEE. VOLGENDE VRAAG ALSTUBLIEFT." Maar dat zegt Iris Deinse van Giro 555 niet want Iris Deinse van Giro 555 heeft keurig een (niet unieke) mediatraining gevolgd. Gelukkig maar.

"Ja nee, we dachten we stoppen bij 62,3 miljoen. Dan heeft iedereen in Oekraïne een Smart TV QLED en zestien pakken vanillevla en/of basmati rijst en daarna zoeken ze het zelf maar lekker uit."