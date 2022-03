Dictatuur zus, derde wereldoorlog zo, maar over twee weken, of over anderhalve week, in ieder geval binnenkort, staan we & WAAI ZAAIN NEDERLAND gewoon weer met ons rode potloodje in een grijzig hokje van de gymzaal in de basisschool van uw kinderen, het wijkhuis om de hoek of de lokale bibliotheek (mocht u gemeente er nog eentje hebben), waar nadat we onze stempas & rijbewijs aan een heilige gelegenheidsdrie-eenheid van de democratische controle hebben getoond, een enorm uitvouwformulier op keurig gerecycled papier hebben ontvangen waarop we een (zegge: 1) vakje rood mogen kleuren van wie in uw ogen de beste herder van de lokale belangen is, waarna dat papiertje plechtig in een gereedstaande kliko wordt gestopt. En Sophie Hermans, opkomend lokaal talent in Den Haag die Klaas Dijkhoff moet doen vergeten, begrijpt dat als geen ander. Probeer maar eens een speld tussen deze hogere democratiekunde te krijgen!

Gerelateerde Volgtip: No Context Campagnefoto's