Dan schakelen we nu even naar de regionale strijders van De Gelderlander, want we mogen graag grappen over de kat-in-boom-berichten van de regionale media, maar de paar echte journalisten die daar nog niet zijn wegbezuinigd kunnen zich wel heerlijk vastbijten in zaken die de rest mist. Neem nu de kopschoppers van Groesbeek. Vier mannen die in 2013 op de kermis in Groesbeek een man bijna dood trapten en in 2017 werden veroordeeld tot tien maanden cel. In hoger beroep trekt het Openbaar Ministerie zich plots om onduidelijke redenen terug, waardoor de mannen vrijuit gaan. Het OM kan "niet instaan voor de integriteit van het bewijsmateriaal" en "de belangen zijn zo uitzonderlijk dat ik over die uitzonderlijkheid niet nader in detail kan treden", zo luiden de verklaringen van het OM. Na Kamervragen kwam minister Grapperhaus destijds niet verder dan: "Dat het OM geen openheid kan geven over de redenen daarvoor wordt direct ingegeven door de noodzaak om zwaarwegende belangen te beschermen." En daar houden we dus niet van, dergelijke Ruttiaanse rookgordijnen. Die justitiële arrogantie om alle vuile was onder een tapijt van geheimzinnigheid te vegen. Dat wapperen met veiligheid en grotere belangen om geen antwoord te hoeven geven op de vragen van een zwaar mishandeld slachtoffer dat nu de daders fluitend ziet lopen en in de laatste WOB-documenten moet lezen dat de kopschoppers ook nog een schadevergoeding kregen voor die drie dagen die ze in voorarrest doorbrachten. Dit was niet de eerste WOB van De Gelderlander overigens, maar eerdere verzoeken resulteerden vooral in compleet zwartgelakte pagina's aan doofpotterij. We gaan niet gissen naar het waarom, want dat levert toch alleen maar ongefundeerde complotten op terwijl de waarheid waarschijnlijk een stuk simpeler is. Maar als Dilan Yeşilgöz-Zegerius echt vindt dat ze minister van Justitie is in een kabinet van bestuurlijke vernieuwing en transparantie moet ze misschien eens wat tekst en uitleg gaan geven bij De Gelderlander, want die gravers (en onze rechtsstaat) verdienen wat verduidelijking.