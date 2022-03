Ooit waren we in Nederland zo bang voor De Rus dat we in het hele land uitkijktorens voor Russische vliegtuigen bouwden. Betonnen kolossen van wel dertig meter hoog met daar bovenop allemaal van die Zenuwachtige Sjoerdsma's met thermosflessen en boterhambakjes die de hele dag naar de einder tuurden om te kijken OF DE RUS AL KWAM. We hadden in Nederland 276 van die uitkijkposten (nu nog maar een stuk of twintig) en met de komst van verherbeterde radars en Gloster Meteors waren luchtwachttorens overbodig. En hoe.

LOLQUOTE: In de jaren dat het netwerk functioneerde werd één Russisch vliegtuig waargenomen; in 1958 werd door waarnemers op luchtwachttoren Linne bij het Limburgse Montfort een vliegtuig gespot, dat had deelgenomen aan een Franse vliegshow en op de terugweg naar de Sovjet-Unie bewust van koers was afgeweken om een stuk grensgebied te fotograferen (wiki)

Hee toevallig (lol nee). Deze zomer verschijnt hopelijk en waarschijnlijk een standaardboek over luchtwachttorens in Nederland, en dat boek wil Pritt heel graag hebben. Maar dan moet u wel even voorintekenen allemaal, want anders komt het er weer niet van. Alvast bedankt.

A staff member of the Grevin museum packs a wax statue of Russian President Vladimir Putin before it is stored in the reseve, as a reaction to Russia's invasion of Ukraine on March 1, 2022 at the Grevin museum in Paris

