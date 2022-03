De Jedi02 is geland en zoals het er naar uit ziet: niet op een vliegveld. Maar eerder op de Paviljoenwei van de Grutte Potten (Maps), naast de waterskihelling aan de rand van de jachthaven, ergens tussen de laadpalen. JEDI02 (dezelfde die een jaar terug al issues had? Die van het schuimbad?) gaf een squawk 7700 en dat is een harde emergency. Hopen op een veilige landing, maar hij staat in ieder geval niet op Vlb Leeuwarden op dit moment. Use the force, JEDI02! Later (Sneeker)meer...

UPDATE: Omwonende klaagt over herrie. Lol.

Historie: NL JSF deed ook al een Italiaanse noodlanding in september 2020.

Gerelateerd: Britten gooien hun faaljagers meteen in het water.

NOODLANDING: TOESTEL VEILIG GELAND, "Voorzorgslanding", een ander woord voor noodlanding.

Herrie: Voorzorgslanding ging gepaard met "krankzinnige herrie", aldus de lokale rolkofferhater.

UPDATE: Naar verluidt veilig geland op Vlb Leeuwarden ondanks "some system issues." Nog geen 🙏-emoji's van Ollongren gezien.