Dit kunnen we er echt even niet bij hebben na die hele corona, storm Eunice, het gijzelingsdrama en de totale ineenstorting van de reputatie Maarten van Rossem. Er zit vloeibare MDMA in sommige drieliterflessen Moët & Chandon. Kunt u wel zeggen dat MDMA ook een feestelijk goedje is, maar volgens de NVWA heeft deze toevallige verwisseling (hoe zou zoiets toch kunnen gebeuren? geen idee, productiefoutje?, red.) in Duitsland al geleid tot één dode en zeven ernstige ziektegevallen. Ook in Nederland zijn vier mensen, die gewoon even zin hadden in drie liter champagne, ziek geworden. Even uitkijken dus, als u binnenkort het EINDE VAN DE OORLOG IN EUROPA en/of DE OVERWINNING VAN POETIN, DIE JE GEWOON ALS REALISTISCH GEOPOLITIEK DENKER GEWOON AF EN TOE IETS MOET GUNNEN wilt vieren met een glaasje poepels.

PROEF NIETS!

UPDATE - Het houdt niet op, niet vanzelf