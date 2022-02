Ja kom nou zeg. Dus meer dan drie jaar geleden roepen RTL Boulevard en Marc van der Linden dat Jan Roos (die heus wel eens uit zijn nek lult, red.) uit zijn nek lult en er helemaal niks aan de hand is qua cokegebruik van Marc van der Linden. Vervolgens komt Marc van der Linden terug bij RTL Boulevard, is hij niet ieder item even scherp, maar neemt hij begin deze maand buiten de schermen van RTL Boulevard zelf afscheid. Zegt Jan Roos: "Hahaha. Vlucht naar voren. En weer alles bij elkaar gelogen..." Vervolgens schuift Marc van der Linden wel aan bij het """journalistieke""" programma Op1 om te verkondigen dat-ie stopt uit vrije wil. En wat blijkt nu? Gisteren is Marc van der Linden gearresteerd door de politie op verdenking van afpersing en bedreiging, en heeft hij een nacht doorgebracht in de cel voordat hij vandaag op weer werd vrijgelaten. Dat moeten we dan weer horen van de LEVENSGEVAARLIJKE Yvonne Coldewijer. En nu zegt RTL Boulevard opeens dit: "We hebben geprobeerd om Marc van der Linden te bereiken, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar. We hebben wel zijn zus gesproken en ook zij wilde niet reageren. Op dit moment is bij RTL Boulevard niet bekend of Marc wordt bijgestaan door een advocaat of een manager." Alsof ze bij RTL Boulevard verder geen idee hebben wat er met Marc van der Linden aan de hand is. Ja hallo. Wie is hier nou het roddelprogramma? Gij of ik?

Marc van der Linden, 1 februari: "Boulevard is eventjes on hold gezet"