We wisten niet dat DPG ze nog in huis had, maar ze bestaan nog: scherpe columnisten met een kritisch oog voor de feiten van de realiteit. Bij de grootste uitgever van Nederland (behalve zusterkranten NRC & Telegraaf bezitten ze zo'n beetje alles + de Tina & Donald Duck) hebben ze in 2016 de opperhoofdredacteur van Parool, Trouw, AD en De Volkskrant onder luid applaus en loftuitingen weggepromoveerd maar dankzij onthullingen van Gyrath & De Vlieger bleek dat een cover-up voor een ranzige #MeToo-zaak. En waar alle hoog van de toren toeterende twitterfeministes met een tiencentperwoordcontract bij Christian van Thillo hun streepmondjes gesloten houden, is één dappere columniste in een panterprint opgestaan, met haar nagels naar buiten:

"Toch worden nog veel zaken in de doofpot gestopt. Komen smeerlappen weg met hun daden. Of krijgen ze weliswaar hun ontslag, maar wordt hun perverse gedrag bedekt met lovende woorden in een stukje op Intranet. Ik blijk dus bij zo’n bedrijf te werken. In 2016 werd bij uitgeverij DPG, waar deze site ook onder valt, de Belgische topman Jaak Smeets de laan uitgestuurd. En terecht, want hij zou vrouwen ongewenst hebben willen zoenen en onder hun rok hebben betast. Door DPG werd destijds echter naar buiten gebracht dat Smeets het tijd vond ‘om nieuwe horizonten op te zoeken’. Plus een hoop ge-‘dankjewel Jaak, je was geweldig!’ Nog net niet ondertekend met ‘xxx’ van de grootste baas.

[...]

Als we over elke piemelpronkende loser moeten schrijven, kunnen we bijlages vol tikken. Ik had echter wél gehoopt dat ik bij een bedrijf werk dat de waarheid niet anders verpakt dan dat-ie is. Een bedrijf waar in ieder geval intern aandacht was geweest voor deze zaak. Je mag er als baas immers nooit blind vanuit gaan dat er niet nog meer is voorgevallen."

Kijk Sheila. Zo moeilijk is het dus niet.