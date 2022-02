Goedemorgen wakker Nederland. Lekker het AD'tje van Angela de Jong of een van vele, vele regiotitels opengeslagen? Instemmend aan het ontbijten met Sheila Sitalsing die het beleg bij uw moraal aangeeft? Nog zedig wakker aan het worden met de papieren Trouw, misschien wel de vroomste krant van Nederland, of lekker hip Amsterdams voormalige verzetskrant Parool aan het lezen op de iPad? Er is iets dat u moet weten. De hoofdredacteuren van die kranten hebben jarenlang iets voor u verzwegen. Terwijl het ene MeToo'tje na de andere dickpic-juice breed over uw ontbijttafel werd uitgesmeerd, hielden al deze DPG-kranten hun hypocriete muil over hun eigen voormalige "opperhoofdredacteur" Jaak Smeets. Die werd in 2016 - middenin de oplaaiende #MeToo-tijd - ontslagen omdat hij met zijn hand in de broekjes van ondergeschikten zat, en zo nog meer vunzige voosheden die een ongelijke machtsverhouding kenmerken en daarom tegenwoordig onder verhoogde aandacht liggen bij media zoals De Volkskrant, AD, Trouw en Parool.

Alle vier de (toenmalige) hoofdredacteuren van De Volkskrant, Trouw, Parool en Algemeen Dagblad, te weten Philippe Remarque, Cees van der Laan, Ronald Ockhuysen en Hans Nijenhuis, wisten van deze kwestie. Drie van de vier hebben zondag echter verklaard dat ze er destijds geen nieuws in zagen. De vierde was niet bereikbaar. Wij denken: die hebben hun antwoorden afgestemd. Wij denken ook: de hoofdredacteuren van deze Nederlandse DPG-titels zijn niet de baas in hun eigen blaadjes, ze zijn doodsbang voor de baas in België, mediamiljardair Christian van Thillo, en bij DPG vinden ze doofpotten beter voor de boekhouding dan het openbaren van harde nieuwsfeiten en de waarheid. Wat de lezer niet weet, wat de inkomsten niet deert, nietwaar?

Maar dat allemaal terzijde, eigenlijk hebben we maar 1 brandende vraag aan alle DPG-abonnees: Zou u hem doen?

Hee. Allez. Petertje Vandermeubelfolder!