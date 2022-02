:

De wetenschap is een zoektocht om zo dicht mogelijk in de buurt van de waarheid te komen, dus er wordt heroverwogen, onderzoek uit een andere invalshoek gedaan, opnieuw geformuleerd etc.

Als er lang genoeg aan is gesleuteld en voldoende bewijs is verzameld mag je bepaalde denkbeelden een theorie noemen. Het hoogst haalbare in de wetenschap.

Dat je dat vergelijkt met wetenschap die nog in ontwikkeling is, zoals de medische wetenschap tijdens covid is vreemd. Of heb je soms een betere hypothese over het ontstaan van het universum?