Er is tomatensoep in de Tweede Kamer. Gelukkig was Carline er op tijd BBBij, anders had ze helemaal geen BBBalletjes gehad. Maar die tweede foto, die is natuurlijk veel belangrijker alsook opmaat voor een LANDELIJK DEBAT. Want hoe doet u dat eigenlijk, met de balletjes? Meteen opeten? Schijnbaar onafhankelijk niet-selectief de lepel in de soep schuiven en ieder balletje nemen als het geschept wordt? Of netjes bewaren tot het laatst? Eerlijk zeggen!