Olumpisch! Ja, dat klinkt toch veel beter dan Olympisch.

Ik had vroeger een tante in Amsterdam, en die sprak ook altijd keurig over het "Olumpisch Stadion"!

En herinnert u zich die sketch nog van Koefnoen, met Erica Terpstra en dat kleine negertje? Erica had het ook altijd over 'Olumpisch'>

Overigens, de dame op de foto oogt ook tamelijk 'Olumpisch", mag ik wel zeggen!