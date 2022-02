Nederland heeft zich vorig jaar zo ongelooflijk kapotgeërgerd aan al die vrijheidsberovende en betuttelende coronazeikmaatregelen dat we (nou ja 'we', jullie) elkaar maar hartstikke suf hebben gefrustratieneukt. We noemen dat het Hugo de Jonge-effect. Of anders wel het Gertjan Segers-effect, want altijd als we denken aan neuqen zonder condoom moeten we denken aan Gertjan Segers. 179.000 nieuwe Nederlandertjes in een jaar en er zijn vooral heel veel Brabo's bijgekomen, want met name in Brabant hebben mannen en vrouwen elkaar drachtig gealaafd. "Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven noteerden allemaal een stijging van tien procent of meer." Helaas zijn er ook heel veel nieuwe Limburgers en Friezen geboren. Nu al zin om in 2081 te klagen over de Generation Hugo-boomers van 2021.