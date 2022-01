Jawel mensen, de echte kampioenen in 2022 dragen een kussen en dan hebben we het niet over de My Pillow Guy. Kussengevechten zijn niet langer een activiteit voor meisjes tijdens een slaapfeestje (zoals ons is geleerd in natuurfilms), maar een volwaardige sport met volwaardige kampioenen. Met een eigen league, een ring, scheidsrechters, MMA-atleten die een keer iets anders willen en zelfs een betaalmuur voor de geïnteresseerden. En dus kampioenen: Istela Nunes is de absolute kussenkoningin bij de vrouwen en Hauley Tillman bestijgt de kussentroon bij de mannen. Zij krijgen een kampioenschapsriem (het is net echt) en het prijzengeld van 5.000 dollar. Een schijntje in vergelijking met bijvoorbeeld het boksen of de MMA, maar niet slecht voor een avond zakwapperen. Nu dit staat, wat verdient er nog meer een officieel kampioenschap? Spijkerpoepen? Verstoppertje? Lummelen? Tikker... oh nee, wacht. Enfin, dump uw suggesties gerust in de reaguursels.

Hadden we bijna een echt gevecht

Slingeren!

WTF?