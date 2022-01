Want er waren bijvoorbeeld jaren dat we meteen wisten of we de nieuwe Xbox of Playstation wilden, maar afgelopen jaar twijfelden we - ondanks een geschiedenis van brand loyalty - dus enorm omdat de nieuwe Halo inderdaad alleen op de Xbox is maar de remake van Knights of the Old Republic alleen op de nieuwe Playstation verschijnt. En soms weet je bij een menukaart al meteen wat je wil eten, en soms zeg je tegen de ober dat je nog een paar minuten nodig hebt. Laatst waren we in de bioscoop en het kiezen van een film was al moeilijk genoeg maar het werd ondanks de vriendin toch Dune, maar het moeilijkste was dus waar we onze 16 euro aan snackgeld aan uit zouden geven. Het werd uiteindelijk een doosje van die Choclait Chips wokkels die echt MOEILIJK lekker zijn, maar het scheelde echt heel weinig of het was een zelf samengesteld zak tumtums geworden.