Hangjongeren, ze zijn een beetje zonde van de ruimte. Net als een spiegel in het kantoor van John de Mol, de zetels van de Partij van de Arbeid, een liefdesverklaring van Jeroen Rietbergen en een rijwiel in een Kinder Surprise ei, al is er vast iemand in staat op zo'n ding naar Lapland te fietsen. MAAR! Voor het eerst in de historie van hangjongeren hebben hangjongeren iets NUTTIGS gedaan. Het kleine groepje hangjongeren dat wél wil. Voor wie de overgrote meerderheid van de rest van de hangjongeren het altijd verpest. De hangjongeren in casu grepen de macht van de straat toen de snackbar in Bergen op Zoom werd overvallen. "Ze rennen op de vluchtende overvaller af, werpen hem naar de grond en blijven op hem zitten. Zo wachten ze op de politie, die de verdachte inrekent." Ongelooflijk zeg. Naast blowen, het lukraak wegpleuren van blikjes Golden Power en op de grond tuffen kunnen hangjongeren nóg iets. Overvallers grijpen. "Ook de politie is erkentelijk en loofde de jongeren met hun snelle hulpactie. 'We hebben ze nog een snack aangeboden, maar die wilden ze niet', zegt Mous." En dát stelt ons dan weer teleur: het weigeren van de uitgestoken frikandel van de snackbarhouder. Toch jammer.