"Best triest als je zo moet focussen op de politieke voorkeuren."

Hier heb je natuurlijk een punt. En zeker qua humor, want over smaak valt niet te twisten. En zowel, dan eindeloos.

Humor kent vele smaken en sommige zijn ronduit intelligent.

Maar ik heb de V.P.R.O. en Monthy Python in de jaren '70 op te televé gezien en had toen niet en daarna ook niet de indruk dat ze links waren.

Koot&Bie waren grappig op een intelligente, soms absurde en vaak literaire manier, terwijl hun typetjes heel toegankelijk waren. Hun teksten kregen na terugkijken soms een extra betekenis maar hun sketches waren altijd begrijpelijk. En Monthy Python, in NL uitgezonden door de VPRO was van een schoonheid en tegelijkertijd ongekend absurd. Althans voor NLse begrippen.

Ik kreeg later wel de indruk dat bepaalde groepen dit soort humor annexeerden als links. met name vanuit de VARA-hoek. Dat was kort nadat het Tweede Kabinet Den Uyl niet doorging.

VARA-humor is echter wel linkse humor. Dat heb ik altijd afzeik-semi-grappig gevonden. De begintijd van Paul de Leeuw is daar een voorbeeld van.

Een ander voorbeeld is hoe Ebbinge een schooldirecteur meent te moeten verbeelden. Ik vond het verre van grappig, eerder onbeschoft, omdat ik een paar van die mannen ken.