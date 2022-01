Over 9 weken: hier een ingelast bericht van de minister president: ons land heeft het zwaar, de tijden waren moeilijk en toch houden we oog voor hen die het nog lastiger hebben. Daarom is besloten de pensioen potten over te dragen aan de EU, de medische voorzieningen worden nu gedeeld met de EU dus u kunt voorlopig terecht bij een wintiman en uw huis behoort vanaf nu toe aan de bank die er een eerlijke bestemming voor zal vinden.

U begrijpt dat dit een lastige beslissing was maar er is meer, wij verrichten geen inspanningen meer om covid tegen te gaan, U kunt dit beter zelf en daarom is een testament gratis via digiD in te voeren. Ook is uw kenteken uitgeschreven en zal uw voertuig de komende weken worden opgehaald, U dient deze vol af te leveren. Wij rekenen op uw begrip en daarom mag u voortaan een keer in de 14 dagen een kwartier winkelen, 1 uur per dag zal stroom en gas beschikbaar zijn met een afbouw naar enkele minuten.

U kunt dit offer samen met de regering brengen, hartelijk dank.