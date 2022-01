Giel Beelen hangt iedere dag met opengesperde muil onder een druppelende fles Shambala en mogelijk ziet hij er daarom uit als een kindbejaarde die vroeger in een toverketel crack is gevallen. Feitelijk vaststellen kunnen we dat niet, maar we weten inmiddels wel dat de innerlijke guru-meuk van Giel regelrechte troep is. De NVWA heeft namelijk onderzoek gedaan naar Shambala en het goedje kan leiden tot misselijkheid, braken en verlammingen, maar ook negatieve effecten hebben op organen als nieren, lever, milt en longen. Eigenlijk is Shambala een ernstige vorm van corona, met het verschil dat je er zelf voor kiest in plaats van dat het je komt aanwaaien. En dus moet je het gewoon maar niet nemen, want voor je het weet zie je eruit als Giel Beelen en stap je meerdere keren met alcohol op achter het stuur.