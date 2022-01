Wees niet bang, dit wordt geen Linda- of Cosmo-verhaal over hoe alle mannen zwijnen zijn om vervolgens een paar pagina's verderop te klagen dat ze te weinig aandacht krijgen van dezelfde zwijnen. Nee, dit gaat slechts over één man: de 57-jarige Amerikaan David Bennett Sr. die daadwerkelijk deels varken is. Hij kreeg als eerste persoon everooit een harttransplantatie van een genetisch gemodificeerd knorretje. Een hart dat eerder nog in een modderrollend stuk bacon verbleef, klopt nu in de borstkast van de eerder nog uitbehandelde hartpatiënt. Dikke win voor de wetenschap, want dit is een eerste stap naar het succesvol wegwerken van de wachtlijsten voor donororganen. Eerder werd ook al succesvol een nier uit een hart in het lijk van een mens geplaatst, maar het is fijn dat de techniek ook functioneert bij levende patiënten. Werkt in de toekomst u hart, long of lever niet meer, ga gewoon even shoppen bij de lokale varkensboer! Een uitstekende medische prestatie, maar toch is het moeilijk om echt onder de indruk te zijn. In Den Haag loopt een groot deel van onze vertegenwoordigers tenslotte al jaren rond met de gespleten tong van een slang, een onderkoeld hart van ijs en de hersenen van een ezel die zich meerdere malen aan dezelfde steen stoot, dus wij kijken nergens meer van op.