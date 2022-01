As je iedere vorm van risico wilt vermijden, waarom wil je dan überhaupt blijven leven?

Nog even en het OMT 'adviseert' de actieve verplichte euthanasie van iedereen die tot een risico groep behoort.

Het is toch feitelijk ook godgeklaagd. NL, een land met zowat de duurste zorg ter wereld, raad haar inwoners aan om toch vooral niet ziek te worden want dan is er geen zorg meer voor iedereen. Oké. Waar betalen we dan voor? Want ik hoef geen zorg als ik het niet nodig heb. Volgens mij niemand. En als je het dan wél nodig hebt, dan kan het niet, want is het te druk. En krijg je onderhand een boete als je het toch waagt om ziek te worden. Want wat asociaal! Ziek worden! Dat kan dus écht niet. Al die arme verzorgenden, al die arme ploeterende doktoren, die vreselijk uitgewoonde en afgeleefde Ic verpleegkundigen, heb erbarmen! Ze krijgen jackshit betaald schijnbaar. Typisch wel. Want waar gaat dan al die zorgpremie naartoe? Al die eigen risico's? Niet naar personeel. Niet naar capaciteit. Niet naar zorg.

Als je de zorg écht nodig hebt, is het er niet. Schiet mij maar lek. Hoewel, dat is misschien geen goed idee want er is niemand meer die een budget heeft voor een paar pleisters en een flesje jodium, de mensen die de pleister moeten plakken zijn allemaal ziek, hebben ontslag genomen, of zitten met burnout thuis te huilen. Briljant.