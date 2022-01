We nemen u even mee, van links naar rechts, van begin tot eind. Met dank aan de noeste data- en grrafiekenbakkers van de Volkskrant, die al vanaf het begin bijhouden Hoe Het Gaat. Spoiler: slecht.

apr

Knappe dokter Gor was op televisie, rijen met ambulances in Brabant, sombere reportages bij de NOS. Lenny Kuhr in een hoogwerker bij een verpleeghuis, Wij klappen, voor de zorg. Het was allemaal heel erg. Gommers was een hele meneer, mensen zongen over DE ZON voor de webcam. We keken persco's en gedroegen ons voorbeeldig. En we hadden Sywert.

jul

Iedereen kapotvoorzichting naar bos, duin en strand, lekker campers kopen en/of heel veel van die blauwe sjinese zwembaden voor in de tegeltuin. Heel veel grapjes over verkansie naar Terrassi Balconi, Costa del Callantsoog en dat Turkse alincloesif resort te Bakküm. En maar handen wassen.

okt

In aug toch even naar Spanje geweest, om die dronken Brit danwel vakantiespanjaard (mv) af te lebberen, want twee weken aan een zwembad liggen (voor 199 euro) is een grondrecht. Het kwam ons duur te staan.

jan

Na de donkerste december ooit, waar we solo aan de kerstdis (knakworst) zaten. Niemand stak vuurwerk af. We kregen Een Avondklokkie om definitief, keihard, en voor eens voor altijd met "Het Virus" af te rekenen. Mensen kochten hondjes, om de deur uit te kunnen. En er gloorde licht, aan het einde van de vaccine-tunnel. Haar naam was Sanna.

apr

We vaccinneerden ons de moeder. Want vaccins waren een uitweg uit de crisis. Vaccins waren Jezus Christus, Julius Ceasar, Joan Collins, Johan Cruijff, Johnny Cash, John Candy. John Connor en Jeremy Clarkson tegelijk. EINDELIJK.

jul

SUMMER OF LOVE, DANSEN MET JANSSEN, HOSSEN IN HET STADION. Ow fuk.

okt

Verdere uitrol van de gehate coronacheckapp, QR-code, groen scherm, inloggen met DigiD, en alles kon weer. Het Feest was de grootste FLOP uit geschiedenis van Nederland. Waren we er toch weer ingetuind.

jan

Crap, fuck, teringjantje. WAT NU WEER. OPPEPBOOSTEREN ALS 'N MALLE. NOG NOOIT ZOVEEL BESMETTINGEN OOIT EVER. HAAL 'M OOK. UPDATE JE APP. Oh, en de scholen gaan morgen weer open.

U bent dan wel klaar met het coronabeleid, het coronabeleid is nog niet klaar met u.

Hoi Urk