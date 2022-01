Maandag staat de geblesseerde reservebank van FC Kartelpolitiek op het bordes bij Prins Pils. Zo'n beetje heel Rutte 4 mankeert wel wat: als ze geen gele kaarten open hebben staan uit eerdere wedstrijden zijn het wel debutanten die ongeoefend in de eredivisie worden opgesteld en ze hebben zelfs een paar masseurs uit de fractiekleedkamers in een functie-shirtje moeten hijsen om op het veld te zetten. De teambaas is er zelf niet eens bij - die heeft griep. Het enige doel van deze Ă©quipe is machtsbehoud, de strategie is klimaatdrammen en de middelen die ze hebben: coronamaatregelen, proberen de bevolking tegen elkaar uit te spelen en de democratie buitenspel zetten (er staat geen referendum opgesteld en de vierde official is omgekocht). Het wordt een lelijke wedstrijd, er zullen veel spelers uitvallen en de kans dat de boel voortijdig gestaakt wordt is behoorlijk groot: er staan een paar gevaarlijke parlementaire enquĂȘtes op het spelformulier, vechtpartijen in de kleedkamer zijn niet uitgesloten en anders is er altijd nog de mogelijkheid dat het publiek, dat met fakkels op de tribune zit, het veld bestormt. De gemeenteraadsverkiezingen in maart zullen de eerste graadmeter zijn. Nou jongens. PRETTIGE WEDSTRIJD.

GeenReferenfum Wat vindt u van Rutte Vier? Veel Vertier,

Geen Plezier,

Nieuw Elan of

Hak Maar in de Pan?



Poll is Verlopen.