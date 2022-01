Ja we weten het. U "doet ook aan surfen". Dat is ambtenarenpraat voor: toen u achttien was ging u met drie vrienden op surfcamp in Biarritz. Het is u mooi wel gelukt: vijf meter staan op die plank, en later in uw leven stond u nog een keer op een SUP, en dat is ook een soort surfen. Als iemand het nu vraagt zegt u: "Ach, ik ben geen goede surfer, maar ik kan het wel een beetje. Ik kan wel staan, ja." Maar dit is de waarheid: inmiddels bent u iets over de veertig, licht kalend en seks is alleen nog iets van de tv. U werkt voor een overheidsinstantie, van maandag tot en met vrijdag, van kwart over acht 's ochtends tot vijf uur 's middags. Eigenlijk kijkt u de hele dag uit het raam, naar daar waar uw dromen liggen: elders. Uw favoriete boterham is een boterham met kaas. Thuis op de bank wacht Samantha. Laatst stond u in de metro en toen keek er een andere vrouw naar u. Ze leek zelfs te glimlachen. Het voelde als vreemdgaan. Iedere ochtend neemt u een kauwtablet vitamine D, iedere avond twee capsules omega 3-visolie. Het is wel goed zo. Gelukkig hebben we de foto's nog. Van anderen.

Zelfde plek, minder golf, onze sticker