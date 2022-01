Sietske Bergsma. Hè, jakkie bah. Ik had er nog nooit van gehoord tot ze vorig jaar februari of maart met een groot interview in de Volkskrant stond ivm de lockdown van toen. Samen met die Nadia Duinker en nog zo'n 'spoilt rotten' klaagdoosje.

Ze hadden over hun grondrechten die werden geschonden door de lockdown, want hun 'vrijheden' werden ingeperkt. Ik geloof niet dat die 'vrijheden' heel erg nauwkeurig gespecificeerd werden, of dat de interviewer er naar vroeg, maar ik wist exact wat die decadente, hedonistische, nihilistische, verwende mutsjes bedoelden: ze konden niet meer met vriendinnen afspreken op een terrasje om witte wijn te drinken, ze konden niet meer uit eten in de nieuwste restaurants, niet naar het theater, en na afloop naar de kroeg, niet op wintersport en zomervakantie, en nog een keer of drie per jaar een 'stedentripje', naar Barcelona, Milaan, etc.

En nu zit die Bergsma kennelijk te simmen over een 'verloren werkelijkheid in de supermarkt', begrijp ik? Ik zou willen zeggen, ook al is het een dame: oh, come off it, grow a pair!