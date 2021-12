Thierry is knettergek maar ook fractieleider dus dit kan echt niet. Nu gaat het over een futiliteit als een schilderij maar hier is wel een precedent geschapen ( als het al niet veel vaker is voorgekomen ). Of je informeert iedereen, of je informeert niemand. Het is geen staatsgeheim dit, heeft niets met de staatsveiligheid te maken dus dit gaat alle perken te buiten.

Los daarvan had hij het waarschijnlijk wel toegejuicht, want dit is Ars Borealis in Optima Forma. Pluribus Maximus Est. Ave!