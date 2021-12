In het noorden en midden is er vanochtend lokaal kans op gladheid door ijzel of lichte winterse neerslag. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Weerinstituut KNMI heeft Code Oranje afgekondigd. Vanwege de waarschuwing adviseert het KNMI dat mensen hun rijgedrag aanpassen en weerberichten en waarschuwingen volgen.

Nou, mooi niet! Ik bepaal zelf wel of ik mijn rijgedrag ga aanpassen! Eerst maar eventjes op Facebook kijken of ánderen ook hun rijgedrag aanpassen! En dan onderzoeken of allerlei obscure websites eindigend op .org vinden dat ik daadwerkelijk het rijgedrag moet aanpassen. En wat vinden ze er eigenlijk van in Telegram-groepen, opgericht door werkloze failliete toppers met namen als Hannie en Tinus? En kennen jullie niet het verhaal van Oom Jos uit Veghel? Hij heeft zijn rijgedrag nooit aangepast en hij is wel honderd geworden! Altijd zo fit als een hoentje! Bovendien zei Koos Spee misschien ooit dat je juist NIET je rijgedrag hoefde aan te passen, dat zag ik op een screenshot op Twitter - maar dat je ook gewoon paardenverdelger in je benzinetank kan spuiten! Dat hoorde ik dan weer van een dansleraar. Misschien ga ik eerst juist wel harder rijden om te kijken of dát werkt, en als dat niet werkt, kan ik altijd nog wel zachter rijden. Ik ben toch geen lam? Rijgedrag aanpassen? Wie zegt me nou eigenlijk dat ik mijn rijgedrag moet aanpassen? Mark Rutte? De ROVERHEID? Klaus Schwab? En dat in Nee-DDR-land? WEERBERICHTEN VOLGEN? En dan als een MAK SCHAAP de kudde volgen en precies doen wat de rest doet zeker? Doe toch gewoon zelf onderzoek mensen! Gewoon lekker de weg op en 130 rijden! STROOIKAART!