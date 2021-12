Zo bruin zijn ze nog niet vaak gebakken, maar ook weer niet te bruin, want dan vliegt de zooi in de fik en dan moet de brandweer komen MAAR DAT KAN NIET WANT DE BRANDWEER WAS TE DRUK MET ANDERE DINGEN. Namelijk de boel repareren na een inbraak. Dan heb je wel een paar steekjes los in je fluitketel, als je gaat inbreken in een brandweerkazerne. Terwijl de spuitgasten (haha) lagen te tukken kwamen de boeven binnen in de uitrukhal (haha) door een ruit in te smurfen. Hydraulische spreider en schaar gejat. Dat is een trend: hier in Limburg, hier in Ugchelen, hier in Boekelo, hier in Helvoirt, hier in Vessem, hier in Vorden, hier in Venlo, hier in Heerde, hier in Wilnis. Boeven gebruiken het hydraulisch gereedschap om binnen te komen op plekken waar ze niet binnen mogen komen, alsook voor ram- en plofkraken, terwijl de brandweer het gebruikt om mensen uit gecrashte auto's te knippen. Wat dan weer heel grappig was geweest als de steeldieven op een boom waren geklapt en er niemand was om ze eruit te halen. Maar ja.