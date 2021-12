Ophef over Freek Jansen afgelopen week, het Forum voor Democratie (FvD) Kamerlid schoot tijdens een debat over woningbouw uit zijn slof over wie wel en niet Nederlander zijn. Jansen is omstreden omdat hij als Jeugdgroepleider van FvD antisemitische apps van JFVD'ers door de vingers zag en mede-verantwoordelijk bleek voor de teloorgang van zijn partij tijdens de laatste verkiezingen, onderwijl voluit gesteund door zijn politiek leider.

Het is natuurlijk een politiek verdienmodel. Zo is de strategie van D66 duidelijk: op dit soort provocaties ingaan. D66 Kamerleden beleven een enorm plezier in het aanvallen van FvD Kamerleden. Zelfs als het onterecht is, zoals we onlangs zagen in het geval van Pepijn van Houwelingen en Sjoerd Sjoerdsma. Erfenis van voormalig voorman Alexander Pechtold die graag PVV-leider Geert Wilders mocht attaqueren. FvD kan op z'n beurt weer middels filmpjes zeggen hoe ze het kartel weerstaan. Het is allemaal doodvermoeiend en voorspelbaar.

D66 Kamerlid Faissal Boulakjar ("Wie is dit eigenlijk?", schalde over de gracht) rook deze week het rode vlees dat Jansen met zijn wufte kapsel in de Nationale Vergaderzaal gooide. Dus dat werd happen. Spektakel jazeker, maar waar leidt het toe?

Forum voor Democratie is inmiddels volstrekt irrelevant. In de meest recente zetelpeiling gehalveerd, in de Eerste Kamer hoe dan ook impotent. Maar D66 blijft de Partij Baudet groot maken. Eigen schuld, dikke bult.

Ondertussen moet staatssecretaris Asielzaken Ankie-Broekers Knol (VVD) toegeven dat ze qua asielbeleid haar karretje volledig in de poep aan het rijden is. FvD gaat hoe dan ook niet aan een oplossing bijdragen. Een VVD, D66, CDA en ChristenUnie-kabinet is nakende. Zij moeten dit fixen. De instroom van asielzoekers is een serieus probleem.

Hoog paard moreel-gelul uit D66-hoek is volstrekt oninteressant, hetzelfde geldt voor Jansen vanonder zijn bizarre geföhnde kapsel. Gelukkig treedt binnenkort een nieuw kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan. En dan komt alles goed.

Oh, wacht...

CC-foto: Flickr