Ja, als je als Paramount zijnde ook al een eigen streamingdienst lanceert, dan natuurlijk maar met zo'n headliner. Op een Halo-filmproject van deze schaal hoopten we natuurlijk als sinds regisseur Peter Jackson (LOTR) in 2005 een Halo-film aankondigde en vervolgens afblies. Sindsdien moesten we het doen met de afzichtelijke film Halo Nightfall en het iets minder slechte maar nog altijd Halo-onwaardige Halo Forward unto Dawn. Gelukkig kwam er in 2007 wel de onderstaande live action-reclame voor Halo 3 (Landfall, wiki) tussendoor.

Maar waarom geven we überhaupt zoveel om Halo film-projecten? Nou, twee redenen. 1) Het had tot t/m Halo Reach en inclusief animatie-collectie Halo Legends ongeveer de warmste en diepste game lore ooit. En 2) omdat alle live action reclames t/m Halo Reach al cinematische juweeltjes op zich waren - onderstaand de besten allemaal onder elkaar.

Maar goed, komende serie wordt "executive produced" door Steven Spielberg en dat zegt in principe niks, maar het zegt ook niet niks. Zoals altijd, de tofste screens uit de trailer, helemaal onderaan.

Halo Landfall - 2007, live action promomateriaal voor Halo 3

Halo Reach - Birth of a Spartan (extended)

Halo 3: ODST

Remember Reach

Halo 3 - Starry Night

Halo 3 - Believe

s t r i j d e r s

Dr. Catherine Halsey - Office of Naval Intelligence

Bokeem Woodbine geen jaar ouder sinds The Rock (1996)