Hoe het zit.

Mijn leven bestudeer ik ‘natuur’ in Nederland, groeide erin op, was er steeds in aan het ronddolen, sprak ecologen, boswachters, vrat boeken en films, maar vooral het in de natuur zijn, tot je in laten werken en erover mijmeren.

Wat is… ‘natuur’?

Ik reisde naar dichtbije en hele verre oorden om ook daar in die natuur te zijn en merkte dat, hoewel zeer verschillend in soorten en diversiteit, ‘natuur’ het zelfde werkt. En als je daar gevoel voor hebt ontwikkeld, dan kun je goed in die natuur aarden.

Verbinden?

Niet echt.

Want het is natuur en ik ben… cultuur.

Ik ben verwijderd van altijd overleven en tussen gevaar, voedsel en voortplanting te zijn met afwezigheid van cultuur.

Hierin dit te essentie.

Natuur gedeisd mits onaangeraakt.

Een beetje aanraken is nog immer natuur, het sluit haar gelederen weer.

Echter zodra de invloed permanent en structureel is, is er geen natuur.

Althans dat eeet je als je échte natuur kent.

Natuur vergt basis oppervlakte voor de soorten en afwezigheid van cultuur.

Wat oppervlakte betreft groot genoeg om de cultuur te missen.

Wat invloed betreft: voedsel, veiligheid, voortplanting, genetische variatie met geen of minieme inmenging door cultuur.

En zo veranderd natuur langzaam of snel, al naar gelang het weer, seizoenen, eventueel een ramp zich voordoet.

Nederland

Iedere graspol, kleihomp, boom, water, is anders dan het als natuur was geweest. Heide/toendra werd bos, land werd water, water wer land (klei), bos werd nat, zand werd klei, etc.

Ons grondwaterpeil is nóóit natuurlijk.

We reguleren het.

Wegen, hekken, steden, begroeiing, bewoning, kabels, licht, lucht, water… álles is beïnvloed.

Soorten planten en dieren verdwenen of werden geïntroduceerd.

Sommigen laten we extreem gedrieën, ondermeer door begroeiing of voedsel dat er is.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen van provincies, etc ze gooien van alles op de schop.

Dieptepunt was Oostvaardersplassen.

Heckrunderen zijn door mensen ontworpen koerassen, mislukt door de gebr. Heck.

Konikpaarden, Spaanse runderen… ze lopen in de ‘natuur’ terwijl ze hier niets te zoeken hebben, zoals Japanse Duizendknoop, halsbandparkiet, Canadese- en Nijlgans, Wolhandkrab, Amerikaanse rivierkreeft, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers (prunus!) en Japanse oester en zo nog honderden planten en dieren.

Idealistische wensdenkers menen dat als je niks doet het vanzelf goed komt.

In Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Frankrijk etc weet men wel beter.

Ze fokken als ratten, zijn lastig te bejagen en gedragen zich als bulldozers.

e lijken schattig maar Google eens op ‘injury wild boar’ of ‘Verletzung durch Wildschwein’.

Kortom, de weëe knieën van dierenidealisten en bestuurders leiden ons (wederom) in ellende waarbij onze culture natuur naar de knoppen gaat. Eenmaal daar is het heel moeilijk en duurt het lang voor je wat we nu hebben weer op peil hebt.

Wetenschap is niet democratisch.

Nb bejaagde bossen en parken hebben de mooiste en grootste diversiteit.