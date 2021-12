Lastige kwesties allemaal. Kijk, de VvMU is er natuurlijk niet om te garanderen dat mensen kunnen zeggen wat iedereen denkt, wat iedereen met ze eens is of wat in lijn is met het standpunt van autoriteiten. Als je dat er onder verstaat, dan hebben ze in Noord-Korea en China ook vrijheid van meningsuiting.

Die VvMU is er dus omdat we het van groter maatschappelijk belang vinden dat je ook kan zeggen wat niet zo populair is. Dat je een andere mening kan hebben, bestaande aannames en wijsheden in twijfel kan trekken, en kritiek kan hebben op beleid of handelen van autoriteiten. Je kan het inhoudelijk natuurlijk oneens zijn met Baudet, dat ben ik zelf ook, maar wat hij doet is precies datgene waarvoor we die VvMU hebben. Als je echt voorstander bent van VvMU moet je zijn recht verdedigen om onzin te verkondigen.

Het argument er tegen is natuurlijk dat hij met die onzin mensen in gevaar brengt door te aan het twijfelen te brengen over vaccinaties. Dit is een afgezwakte vorm van oproepen tot geweld, waar de grens van VvMU ligt omdat het daar botst met andere rechten van individuen. Een belangrijk verschil tussen oproepen tot geweld en oproepen tot niet vaccineren is wel dat bij dat laatste de beslissing bij het "slachtoffer" blijft liggen. Dit in tegenstelling tot oproepen tot geweld, waarbij je derden er toe oproept om anderen in gevaar te brengen. Anderen oproepen om vaccinatie-locaties in brand te steken, of prikkende verpleegkundigen aan te vallen zouden om die reden, wat mij betreft, weer wel vallen onder die gewelds-grens van de VvMU.

Een bijkomend issue in deze hele discussie is ook dat wat er op dit moment gebeurt is dat het debat over een onderliggend, principieel ethisch en moreel vraagstuk als de grenzen aan de VvMU wordt gevoerd aan dehand van de enkele hele specifieke casus van Covid en vaccinaties daartegen. Dat is in die zin een probleem, omdat (naar ik aanneem) iedereen het wel eens is dat je niet moet willen dat die VvMU beknot wordt vanwege een enkele casus waarbij het voor sommigen negatief of ongewenst uitpakt. Ik denk dat we ervoor moeten waken dat de staat niet een enkele casus kan gebruiken om zo'n vrijheid over de gehele linie in te perken. Laten we ook niet vergeten dat de overheid een bewezen geschiedenis heeft van het "gebruiken" van wetgeving die gemaakt is voor een enkel specifiek doel om een totaal ander doel te bereiken. Neem bijvoorbeeld het ANPR, dat bedoeld was om vluchtende criminelen te volgen over de snelweg, maar binnen een jaar werd gebruikt om fraude onder leaserijders op te sporen. Of de zogenaamde voetbalwet, in het leven geroepen om iets te doen aan groepen supporters die ook wordt ingezet tegen kleinschalige geluidsoverlast. Nu zeg ik niet dat fraude opsporen en geluidsoverlast bestrijden slechte dingen zijn, maar wel dat de volksvertegenwoordiging die wetten daarvoor niet bedoeld had.

Als laatste is er nog de vraag hoeveel zekerheid je moet hebben voordat je een andere mening kan classificeren als "desinformatie". Alleen goedkeuring door het EMA of dergelijke instanties kan niet voldoende zijn, er worden met enige regelmaat middelen die ooit zijn goedgekeurd uit de handel gehaald omdat er toch bijwerkingen blijken te zijn die niet eerder zijn vastgesteld. We hebben 20 jaar lang vrouwen bijvoorbeeld het goedgekeurde middel DES voorgeschreven, en ook daar waren mensen op tegen en ook die mensen werden weggezet zoals we nu doen met wappies. Achteraf, toen de kinderen van die moeders kanker bleken te krijgen en onvruchtbaar werden, bleek dat het middel niet veilig was. Nu is een een- of tweemalig toegediend vaccin geen middel zoals DES destijds was, maar het principiele vraagstuk is hetzelfde: hoe zeker moet je zijn voordat je een oproep om een nieuw en pas kortgeleden goedgekeurd medicijn niet te nemen kan wegzetten als desinformatie? En wat doen we als de alu-hoedjes gelijk hebben en er een complot gaande is om de bevolking massaal een middel toe te dienen dat een andere, sinistere werking heeft dan de staat ons wil doen geloven? Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat dat zo is met corona-vaccins, maar wel dat we onze vrijheid om met anderen onze gedachten, standpunten en informatie te delen serieus moeten nemen en moeten beschermen. Uiteindelijk zou het aan elk individue moeten zijn om een weloverwogen beslissing te nemen, en dat weloverwogen kan je alleen maar doen als je meerdere en uiteenlopende standpunten en meningen kan aanhoren en evalueren. Als je alleen en uitsluitend afhankelijk bent van de voorlichting van de staat, weet je maar een ding zeker, en dat is dat je verkeerd geinformeerd bent over alles.