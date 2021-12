Is hier 2 km verderop. De kwestie speelt al vrij lang. Aangezien die rotdingen er hoe dan ook moesten komen, wilde de gemeente Hardenberg er ook een aantal aan de noord-west kant van het dorp bouwen. En dan vlak bij het dorp, tussen 2 dorpen in, in het open landschap. Er is inmiddels overwogen om die geplande versnipperaars dan ook langs de grens te zetten, als Duitsland hun plan doorzette. Zo wordt het dan 1 verzameling propellers op de grens zeg maar. Dat is tenminste heel wat beter dan de eerste optie die ook veel dichter bij het dorp lag. Eigenlijk is het de meest gunstige oplossing. Nog beter is helemaal niet van die subsidieverbranders te bouwen, maar dit is veruit de minst slechte optie.