In het VK is The Spectator best wel verkikkerd op Éric Zemmour: "Het is dus officieel: Eric Zemmour zal zich kandidaat stellen bij de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het was nauwelijks een schok toen hij vanmorgen zijn campagne lanceerde met een video die het visuele equivalent was van een roman van Michel Houellebecq. Bijna zeven jaar geleden beeldde de roman Submission van Houellebecq een beginnende burgeroorlog in Frankrijk af terwijl de verkiezingen van 2022 naderden. Zemmour gelooft dat fictie nu realiteit is. Het lijkt erop dat, of mensen het er nu mee eens zijn of niet, er brede belangstelling is voor de boodschap van Zemmour: in de drie uur sinds hij de video op YouTube lanceerde, is deze 430.000 keer bekeken.

Frankrijk gaat naar de pot, was de strekking van zijn tien minuten durende toespraak, en tenzij ik tot president word gekozen, vergeet een rooskleurige toekomst. Om zijn boodschap te onderstrepen, wisselde Zemmour de video af met filmpjes van politiebureaus die worden aangevallen door bendes jongeren, verpleegsters die worden belaagd door misdadigers in ziekenhuizen en drugsdealers die op klaarlichte dag in drukke straten hun vak uitoefenen.

Op de zachte tonen van het tweede deel van Beethovens symfonie nr. 7 zei Zemmour tegen Frankrijk:

'Je hebt niet meer de indruk in een land te zijn dat je kent. Je herinnert je een land van Jeanne d'Arc, Lodewijk XIV, Boneparte en Charles de Gaulle... een land van Gabin, Bardot, Belmondo, Johnny, Aznavour.'

Deze namen en andere gingen vergezeld van zwart-witbeelden uit de jaren '50 en '60, van Fransen en vrouwen die hun vreedzame dagelijkse leven leiden.

Hij viel ook de progressieve cultuur aan die vanuit Amerika naar Frankrijk is gekomen en zich snel verspreidt in sport, film en muziek, en zelfs 'de schoolboeken van je kinderen'. Er was een clip van PSG-voetballers die op de knie gingen en van een vrouw met een hoofddoek, afkomstig uit de recente campagne van de Raad van Europa die beweerde: 'Schoonheid is in verscheidenheid zoals vrijheid in de hijab zit'.

Zemmour, die er luguberer uitzag dan ooit, zei: 'Je hebt je land niet verlaten, maar het is alsof je land je heeft verlaten.'

De presidentiële aankondiging sluit een turbulente paar dagen af ​​voor Zemmour, die geen onbekende is in controverse, die is veroordeeld voor het aanzetten tot rassenhaat. Op vrijdag publiceerde een beroemdheidsmagazine een voorpagina waarin werd beweerd dat hij en zijn 28-jarige adviseur, Sarah Knafo, een baby verwachten; en op zaterdag werd hij vijandig ontvangen tijdens een bezoek aan Marseille. De gemoederen waren aan beide kanten gerafeld en de 63-jarige werd gefotografeerd terwijl hij éénvingerige groeten uitwisselde met een demonstrant, een gebaar waarvan hij later erkende dat het 'onelegant' was.

Nu hij officieel zijn kandidatuur heeft uitgesproken, kan Zemmour verwachten dat de vijandigheid zal toenemen. Er zijn al gewelddadige demonstraties geweest tegen zijn aanwezigheid in sommige steden. Zijn politieke en media-tegenstanders zullen ongetwijfeld hun retoriek verharden, te beginnen vanavond wanneer hij live op het primetime journaal verschijnt. De aanslagen zijn al begonnen: Gabriel Attal, de regeringswoordvoerder, noemde Zemmour een 'kortingsprijs Donald Trump'.

Tot dusver is Zemmours politieke opkomst razendsnel geweest, waarbij Marine Le Pen van de National Rally – die hem vanmorgen in een radio-interview afstak als ‘een polemist, geen presidentskandidaat – inhaalde in de verkiezingsintenties’, maar nu zal hij ver onder de grotere controle. Wat heeft hij Frankrijk precies anders te bieden dan een somber toekomstbeeld?'.

Maar heeft Zemmour nog iets anders te bieden? Als zijn presidentiële boodschap vanmorgen somber was, dan was dat ook het nieuws dat een vrouwelijke wiskundeleraar in Parijs gisteren voor haar klas in elkaar is geslagen door een tienerleerling, net als een andere vrouwelijke leraar vorige maand. Dit laatste incident haalde de krantenkoppen vanwege de locatie: niet een achtergestelde school in de binnenstad, maar in het chique 6e arrondissement, op een school in de buurt van de Jardin du Luxembourg.

Frankrijk is de afgelopen dertig jaar een gewelddadige, wanordelijke en gebroken samenleving geworden, en noch links, noch rechts, of de centristische visie van Macron, is erin geslaagd een oplossing te vinden. Zemmour zal campagne voeren op basis van een eenvoudig manifest: waarom zorgen maken over de economie, het onderwijs of het milieu als het voortbestaan ​​van het land op het spel staat: 'Het is daarom niet langer tijd om Frankrijk te hervormen', zei hij in zijn toespraak, 'maar om het te redden.' "

www.spectator.co.uk/article/zemmour-s...