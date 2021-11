Er wordt trouwens wel gemiept dat Nederland vaak hard stijgt in besmettingsaantallen en dús dat we de regels slecht naleven. Dat is ten dele misschien wel zo, maar het is ook weer niet zo gek dat het in Nederland harder rond gaat met zoveel mensen op een klein stukje aarde. Maar goed, de cijfers zien er nog niet gunstig uit en het is nog steeds best druk op veel plaatsen en in het verkeer. Vraag me af of mensen meer maatregelen nog wel trekken of dat een steeds groter deel zich er steeds minder van aantrekt.

Eindverhaal is wel dat ik me ondertussen wel eens afvraag of zo onderhand niet heel Nederland al een keer besmet moet zijn geweest? De prikgraad is een van de hogere in Europa en zoals gezegd drukbevolkt land, dus volgens mij hoeveel je je best ook gaat doen, de zwakkeren die nu in ziekenhuis komen ontkom je op een gegeven moment gewoon niet aan. Die komen nu eerder in het ziekenhuis door het coronavirus; maar met de vaak onderliggende lijdens zouden ze anders over een paar jaar wel in het ziekenhuis terecht komen? Hoe ga je die groep nog beschermen, behalve de hele samenleving telkens plat leggen?