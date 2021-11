We willen zo snel mogelijk van deze veenbrand af, en dan blus je met alles wat je hebt. Dit is geen spelletje.

Realiteitszin bleek een horde te ver voor onze politici. Een 2G-beleid voorstellen in dezelfde week dat de GGD aangeeft de testcapaciteit niet ver genoeg te kunnen opschalen. Zonder genoeg testen kunnen mensen nooit een Genezen-verklaring krijgen. Zonder een testuitslag zal de bereidheid om in quarantaine te gaan ook veel lager liggen, wat direct extra verspreiding geeft.

Hetzelfde geldt voor het ChristenUnie-voorstel een 1G-beleid te hebben, test iedereen, zonder tweedeling in de samenleving. Testen voor toegang zou dan mogen opschalen naar een veelvoud van 600.000 testen per dag. Dat is niet haalbaar. Het zou prettig zijn als de verschillende kampen in het parlement hun verzinsels eerst even op een bierviltje doorrekenen op praktische haalbaarheid.

Dat stak mij afgelopen week: we zitten midden in een crisis, iedereen zat op zijn eigen stokpaardje, maar ze overschatten vorstelijk hun eigen oplossingen. Daartegenover staat een Kabinet die zich beroept op geheime OMT adviezen, waarachter het Kabinet zich vervolgens verschuilt. Zelfs het OMT wil inmiddels openbaarmaking van hun adviezen, het OMT voelt zich misbruikt.

Het gebrek aan echte kennis en de verharding van het debat heeft ook effect op straat. Keiharde rellen in Rotterdam, meerdere politieauto's gesloopt en 51 arrestaties. De politie heeft geschoten en het laatste waar het ziekenhuis op zit te wachten zijn patiënten met brand- of schotwonden. De zorg heeft daar simpelweg geen tijd, energie of personeel voor.

De oplossing ligt niet in 3G, 2G of 1G. Het is niet eenvoudig alleen dit, of alleen dat. Ernst Happel vond ooit het totaalvoetbal uit, en dat is precies wat hier nodig is. Volledige samenwerking, we moeten dit samen doen. Niet ventilatie OF afstand OF testen OF vaccinatie OF thuiswerken OF afvallen, maar en-en. Bijvoorbeeld sportscholen alleen open voor vadsige mensen.

Elke maatregel heeft een bepaald nuttig effect wat we helaas pas achteraf met wetenschappelijk onderzoek kunnen bepalen, als het meetsignaal überhaupt uit de ruis te destilleren is. We hebben niets aan een eindeloze discussie of welke maatregel de beste is. We willen zo snel mogelijk van deze veenbrand af, en dan blus je met alles wat je hebt. Dit is geen spelletje.

Politici maken ruzie wie als eerste extra gevaccineerd moet worden. Zijn het de kwetsbaren die het gevaar lopen, of zijn het de jongeren die elkaar meer zien, midden in de maatschappij staan en alleen al daarom zorgen voor verspreiding. Verplicht in een klein klaslokaaltje terwijl maar de helft gevaccineerd is, is een soort snelkookpan voor corona.

Die jongeren overleven dat wel, maar geven het ook door aan hun ouders en klanten bij hun bijbaantje. Die volwassenen hebben op hun beurt weer een stukje mantelzorg bij kwetsbare ouderen en zo ben je in twee stappen bij de conclusie dat geen nut heeft te kiezen tussen de (extra) vaccinatie van jongeren of kwetsbaren of ouderen, maar je mag ze gewoon alle drie vaccineren.

Van Dissel stelt zijn vertrouwen in de coronapil. Weer wordt iets beloofd als licht aan het einde van de tunnel, en weer is dat een Fata Morgana. Er is een nuttig effect ALS deze pil op het juiste moment wordt ingenomen. Dat is na een positieve test, zodra de eerste klachten zich ontwikkelen. De coronapil eist dus een effectief testbeleid met voldoende capaciteit, we missen nu beide.

We hebben gezien dat een overdreven gevoel van veiligheid leidt tot het gebrekkige naleving van nuttige en goedkope maatregelen. Onze risico-aanvaarding stijgt harder dan het nieuwe stukje bescherming. Het is ons gelukt afscheid te nemen van de originele en alfavariant, die verwachtingen zijn uitgekomen. Helaas heeft de deltavariant andere eigenschappen, die scherpere actie eisen.

Eergisteren vertrokken nieuwe Nederlandse skileraren in opleiding naar Oostenrijk, ze hadden wel een boosterprik nodig om na februari nog te mogen werken. Allemaal blind optimisme, want Oostenrijk kondigde gisteren tien dagen lockdown aan. We zijn te veel bezig met de ruimte pakken. Wat mag nog net? Zonder zelf te kijken wat we kunnen bijdragen om besmettingen te voorkomen.

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners breekt record na record, het percentage positieve testen ligt op 23,3%, de WHO-norm is 5%. We hebben slecht zicht op wie nu wel of geen corona heeft, kunnen weinig bron- en contact onderzoek doen en mensen die over een paar weken recht zouden hebben op een coronaherstelbewijs, krijgen deze niet omdat ze simpelweg nooit getest zijn

Deze grafiek toont een nuttig effect van vaccinatie, ondanks de enorme uitbraak valt het op de IC nu nog mee. Tijdens de eerste golf steeg het aantal IC-patiënten ruim een week met 76 coronapatiënten per dag. Tijdens de tweede golf was dat maar 15 per dag, deze laatste golf ziet een stijgtempo van 11 patiënten per dag. We nemen meer risico`s, maar zien een minder harde stijging.



Problematisch is alleen hoe lang we zo'n rechte lijn omhoog kunnen incasseren. Sturen op maximaal IC-gebruik heeft het zorgpersoneel te ver uitgeput. Ze lopen zelfs weg, wat een daling van de capaciteit heeft gegeven. Het gaf ook verder uitstel van reguliere zorg en inhaalzorg. Hoe verder we stijgen, hoe meer we de politiek voor het blok zetten een lockdown te kiezen.

Een symbolisch vuurwerkverbod komt erdoorheen, terwijl de artsen vorig jaar al aangaven dat het meeste werk op oud en nieuw door alcohol komt. Wees lief voor de zorg, en kies even een ander moment om al dit verdriet te weg te spoelen. Want als je straks bij een ziekenhuis staat met een vriend of familielid en geen zorg krijgt, verwacht Gommers de politie of het leger nodig te hebben.

Er wordt niet voor ons gezorgd. Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar.