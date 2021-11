Toegegeven, je hebt als NOS-directeur weinig last van blaadjes in de grachtengordel. Ze wapperen gewoon de gracht in, áls er al bomen zijn, want die zijn allemaal weggehaald door GroenLinks. Maar wat natuurlijk echt NIET meer kan, is die gore bladeren wegblazen met een bladblazer. Hadden we net een paar bladblazers gekocht bij de Volkskrant, mag het niet meer van de NOS, wegens zeventien mensen in Nederland die last hebben van het kabaal, zielig voor de egels, en vervuiling. Dat is ook wat! Er zijn kennelijk wat afspraken gemaakt om collectief de bladblazer te verneuken: eerst nrc, toen de Volkskrant zelf, nu de NOS, en De Telegraaf. Waar ze die blaadjes wel gewoon laten liggen, en waar het tevens mooi wonen is, is ACHTERAF. Maar zie er maar eens te komen met een trein... Onze keuze is trouwens deze 63cc beuker van Kibani, of met accu deze jongen van DeWalt.