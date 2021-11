Foutjes kunnen gebeuren, bonnetjes raken kwijt(hoi Fred T!), laten we eerlijk zijn geen enkele burger verwacht een complete foutloze overheid. Maar het wringt wel dat je als je als burger 1 euro misplaatst in je aangifte jij én je onschuldige kinderen bewust gemold worden door de overheid.

En nee het is niet alleen de KOT, of coronacrisis, denk ook aan de NAM-gedupeerden, continu mismanagement in: de zorg, bij de politie, in het schoolsysteem. Per ongeluk opblazen van burgers(kan gebeuren in een oorlog, ik begrijp het het is chaos op het slachtveld) en dáár over liegen, continu gedraai, verschuilen achter: OMTs, modellen, 'internationale verdragen' of andere ambtenaren(en die wel ontslaan of voor de bus gooien). Het 1-2tje met de media waardoor kritische vragen nooit publiekelijk gesteld worden, de achterkamertjes politiek zoals met functie elders, maar ook het plotselinge ontslag van Mona(oh het kan dus wel) terwijl andere prutsers JAAAAAAREN lang de boel versjteren en niet eens een tik over de vingers krijgen. Telkens A zeggen, B doen en als er naar gevraagd wordt liegen, ook al het hele volk het bewijs gezien heeft op live nationale televisie.

En daar hebben mensen moeite mee. Iedereen is menselijk, Mark ook, fouten kun je maken. Iedereen die hier een huishouden of bedrijf o stichting runt weet hoe lastig het kan zijn, laat staan een heel fucking land. Maar neem dan verantwoordelijkheid(en dan niet aftreden en demissionair doorregeren alsof er nooit iets gebeurd is), geef je fouten toe, geef aan hoe je dit wil oplossen en bewijs die verbetering. Of treed af en laat iemand ander jouw puinhopen opruimen.