Meneer, toen ik nog een ukkie was totdat ik (eenzame) student werd ben ik opgegroeid in de kolonie van Suriname. En daar aten wij altijd rijst. En aardappelen was altijd groente bij de rijst. Je at nooit aardappelen zonder rijst. Ja behalve bij die hindoestaanse roti, dan zaten er wel aardappelen in, met hete masala curry met peper, en dat was lekkeuer!

Dus toen ik hier kwam heb ik dat allemaal moeten leren, geen rijst en alleen aardappelen of frites. Kunt u zich eens voorstellen wat dat voor een aanpassing is geweest, friet met van die smerige witte majo of zo'n lekkere Surinaamse roti met gepeperde curry aardappelen en kip met kousenband (voor wie het niet kent: haricots kilomètres) die je met je vingers moet eten. Echt, ik ben nu 50 jaar verder en kan nog steeds niet vatten dat die Hollander friet met majo lekker kan vinden. Ze hebben dan dus ook niet door wat Den Uyl en Jan Pronk in 1975 cadeau hebben weggegeven aan die sportinstructeur op de militaire kazerne in Weert. Hollanders weten niet eens hoe je rijst met je vingers moet eten. Hup en erin schuiven, ik kan het hoor!