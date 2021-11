De publicatie achter de eerste link:

In conclusion, the effect of vitamin D levels on the risk or severity of COVID-19 remains controversial, further studies are needed to validate vitamin D supplementation as a means of protecting against worsened COVID-19.

De tweede link:

The researchers concluded, “[The] results [from the analysis] *suggest* that [individuals] with either vitamin D insufficiency or deficiency present an increased risk of SARS-CoV-2 infection, [COVID-19-related] severity and death.”

Zo ken ik U weer. Uit die onderzoeken kan geen conclusie worden getrokken over het effect van vitamine D deficientie op Covid.

Wat overigens niet zegt, dat er geen verband is.