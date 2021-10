Maar even serieus.

Zojuist nog een ontieglijk feelgood gesprek gehad met een toffe oma in de AH nota bene for jezus' sake.

Mevrouw oma zag mij mij binnen soort van omkleden vw. het weer, want het weer was daar weer naar.

En van het een kwam het ander. Voor 'k het wist had ik haar spontaan opgelepeld dat de herfst het fijnste seizoen is, reeds, en wat dies meer zij.

.

Hoe dan ook, dit soort "kleine gesprekjes" maken mij vaak blij.

Mevrouw wel thuis gewenst, zij mij, en we konden weer door, met leven.

.

En dan heb je dus dit soort types (zie pica) die het continu aan de stok hebben met andere types.

Vermoeiend man, het telkens weer aan de stok hebben, met de mensen.

Senang wezen werd nog nooit zó ondergewaardeerd.