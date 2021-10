:

Je weet helemaal niet of het een een Laurens-Jan was. Het kan net zo goed een Leroy, of Farid, of Enes, of Igor zijn. Of iets anders.

Maar effe wat anders..

Heb je toevallig misschien een hekel aan Laurens-jannen?

Snap ik ergens wel hoor. Ik heb ook nog nooit een vriendje met een dubbele voornaam gehad; uit zelfbescherming vermeed ik altijd die kakkers-kinderen. Dat scheelde een hoop gezeur met bemoeizieke ouders.

Maar ik heb helemaal niks geschreven over wie of wat de dader kan zijn, alleen over de auto. Dat is het verschil.